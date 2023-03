Gianni Infantino: Auf dem Höhepunkt seiner Macht

Fifa-Präsident Gianni Infantino lädt zu seiner nächsten Krönung. Dass sie in Ruanda stattfindet, ist bezeichnend. Gefährlich werden kann sich der Fußball-Boss eigentlich nur selbst.

Wien. In der Kigali Arena, der größten Veranstaltungshalle in ganz Ostafrika, tagt am Donnerstag der 73. Fifa-Kongress. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fußball-Gipfel in Ruanda.

1 Was soll beim Fifa-Kongress beschlossen werden?

Fifa-Präsident Gianni Infantino wird bei der Versammlung der 211 Nationalverbände wiedergewählt. Jeder Verband hat eine Stimme, und weil es keinen Gegenkandidaten gibt, ist den Fifa-Statuten zufolge auch eine Wahl per Akklamation, also mit zustimmendem Applaus, möglich.