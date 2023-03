Der verdrängte Krieg in Syrien

In der früheren IS-Hauptstadt Raqqa. Der jahrelange Krieg zwischen zahlreichen Playern hat Syrien schwer gezeichnet. AFP via Getty Images

Vor zwölf Jahren begann der Aufstand gegen Machthaber Bashar al-Assad. Heute liegt Syrien am Boden – und die Gewalt findet kein Ende.

Sie gingen auf die Straße, weil sie die Unterdrückung satt hatten. Die Menschen der syrischen Stadt Daraa wollten nicht hinnehmen, dass 15 ihrer Kinder verhaftet und gefoltert worden waren – nur weil sie Parolen gegen das Regime auf Wände geschrieben hatten. Die Proteste in Daraa am 15. März 2011 markieren den Beginn des Aufstandes gegen Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Heute, zwölf Jahre später, liegt das Land am Boden. Es ist aufgeteilt in die Machtbereiche einzelner Parteien und ihrer internationalen Helfer. Zwar hat die Intensität der Kämpfe abgenommen – doch der Krieg ist noch nicht zu Ende. Und die Hoffnung auf eine baldige, dauerhafte Lösung des Konflikts ist gering.

Der brutale Machthaber Assad

Als 2011 die Proteste auf immer mehr Städte übergriffen, schickte Assad das Militär, um den Widerstand zu brechen. Die Opposition bewaffnete sich – und schoss zurück. Aus den Demonstrationen wurde ein besonders grausamer Krieg: Eine halbe Million Menschen wurden getötet, mehr als 13 Millionen wurden vertrieben.

Zunächst entglitten immer mehr Gebiete dem Regime. Doch heute hat Assad seine Herrschaft über große Teile des Landes wieder hergestellt. Das gelang ihm auch dank seiner Verbündeten: Russlands Luftwaffe griff 2015 auf der Seite des Regimes ein. Und der Iran schickte Eliteeinheiten, die zusammen mit Hisbollah-Kämpfern aus dem Libanon Assad unterstützen. Gegen sie fliegt immer wieder Israels Luftwaffe Angriffe.

Machthaber Assad kontrolliert wieder große Teile Syriens. REUTERS

Heute beherrscht Assad ein Gebiet, das vom Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Seine Artillerie und Russlands Luftwaffe richteten bei der Eroberung von Städten wie Aleppo oder der Vororte von Damaskus schwere Verwüstungen an. In der Hauptstadt selbst und auch in anderen Gebieten, in denen nicht gekämpft wurde, scheint das Leben heute friedlich. Doch an der Unterdrückung hat sich nichts geändert. Wer vom Regime als Gegner angesehen wird, verschwindet in einem der vielen Folterkeller. Dazu kommen eine Wirtschaftskrise und eine galoppierende Inflation.

Die letzte Oppositions-Bastion

Noch verheerender ist die humanitäre Lage in der Region um Idlib im Nordwesten Syriens. Hier hat die Opposition ihre letzte große Hochburg. Das Gebiet ist weitgehend abgeschnitten, internationale Organisationen durfte lange Hilfslieferungen nur über einen einzigen Grenzübergang transportieren. In dem Gebiet leben mehrere Millionen Menschen, die hierher vor Assad geflohen sind, zum Teil in Zelten. In den vergangenen Monaten wurde das Gebiet von einer Cholera-Epidemie heimgesucht und nun auch von der Erdbebenkatastrophe schwer getroffen.

Nach Jahren des Krieges wurden die Menschen in Nordwestsyrien nun auch vom Erdbeben schwer getroffen. APA/AFP/ABDULAZIZ KETAZ



Zudem kommt es in dem Oppositionsgebiet immer wieder zu Scharmützeln zwischen verfeindeten Rebelleneinheiten. Vor allem Islamisten treiben hier ihr Unwesen, wie die frühere Nusra-Front, die sich mittlerweile von al-Qaida losgesagt hat. Schutzherrin des Gebiets ist die Türkei. Sie hat mit Assad und dessen Alliiertem Russland eine Vereinbarung getroffen, um eine Offensive des Regimes gegen Idlib abzuwenden. Doch Russland und das Regime greifen immer wieder aus der Luft an.

Nordsyriens Selbstverwaltung

In den Wirren des Krieges hatten Syriens Kurden zunächst die Kontrolle über ihre Siedlungsgebiete übernommen. Mit Hilfe der USA zerschlugen kurdische Kämpfer und ihre arabischen Verbündeten schließlich das „Kalifat“ des sogenannten Islamischen Staates IS. Gemeinsam mit Arabern und anderen Gruppen riefen sie die autonome Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien aus – das mittlerweile zweitgrößte Territorium nach Assads Herrschaftsbereich.

Eine Kämpferin der Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF), des Militärs der Selbstverwaltung. REUTERS

Die Türkei bezeichnet die gesamte Selbstverwaltung als Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans PKK und hat mit verbündeten syrischen Milizen mehrere Bodenoffensiven gegen das Gebiet durchgeführt. Derzeit fliegt vor allem die türkische Luftwaffe Angriffe. Zugleich verstärkt der IS seine Attacken.