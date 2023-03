Wiener bricht Schanzenrekord in Deutschland

Beim Finale des Alpencups knackt der Wiener Louis Obersteiner den bisherigen Schanzenrekord am Kanzlersgrund in Oberhof im deutschen Thüringen. Mit seiner Landung bei 113,0 Metern ist er für die internationale Konkurrenz uneinholbar.

Siege ist Louis Obersteiner (18) aus Wien-Donaustadt mittlerweile gewöhnt. Ein Platz auf der Ehrentafel an einer deutschen Schanze ist dann aber doch etwas äußerst Ungewöhnliches. Beim Finale des Alpencups, also der höchsten Nachwuchs-Sprungserie aller zehn Alpenländern, bricht der Wiener den bisherigen Schanzenrekord am Kanzlersgrund in Oberhof im deutschen Thüringen. Mit seiner Landung bei 113,0 Metern ist er für die internationale Konkurrenz uneinholbar.

„Bei den 113 Metern hab’ ich anständig ins Flache geschaut“, sagt Obersteiner nach seinem starken Saisonabschluss im Alpencup. „Eigentlich bin ich nach Oberhof gefahren mit der Einstellung, dass ich jetzt mit einem Podium meine Alpencup-Saison abschließe und einfach locker drauf losspringe. Und es hat super funktioniert.“ Lange Zeit war der Deutsche Martin Hamann mit 111,0 Metern Rekordhalter auf der Rennsteig-Schanze in Oberhof. Beim allerletzten Alpencup der Saison 2022/23 liefern sich dann aber der Wiener Louis Obersteiner und der Tiroler Stephan Embacher ein Duell um den letzten Sieg und den Schanzenrekord am sogenannten Kanzlersgrund. Den Zweikampf entscheidet der Stadtadler um einen halben Meter für sich und darf sich damit als Schanzenrekordhalter in Thüringen verewigen.

Gesamtsieg für Stephan Embacher

Den Gesamtsieg über alle zwölf Alpencup-Springen dieser Saison holt sich im Austausch dafür der Kitzbüheler Stephan Embacher, gefolgt vom Slowenen Maksim Bartolj. Gesamt-Platz 3 erreicht Louis Obersteiner. Auch bei den jungen Damen ist eine Wienerin weit vorne und sogar beste Österreicherin im internationalen Skisprung-Nachwuchs: Meghann Wadsak, die 15-jährige Stadtadlerin aus der Inneren Stadt, beendet ihre allererste Alpencup-Saison mit Gesamt-Platz 7, obwohl sie zwei der 16 Saisonspringen verletzungsbedingt versäumt hat.

Stadtadlerin wiederholt Austria Cup-Gesamtsieg

Ein besonderes Kunststück gelingt aber auch einem anderen Wiener Skisprung-Talent, das für den Alpencup noch zu jung ist: Vor einem Jahr haben die Stadtadler mit Sara Pokorny über den ersten Austria Cup-Gesamtsieg einer Wienerin in der Geschichte gejubelt, jetzt hat sie diesen Triumph sogar noch einmal wiederholt. Die Meidlingerin ist damit auch diese Saison ganz offiziell Österreichs beste Skispringerin ihres Alters. Einen Tag vor ihrem 15. Geburtstag fixiert sie bei einem Doppelbewerb in der Erzbergarena im steierischen Eisenerz ihren Triumph in der höchsten nationalen Wettkampfserie für den österreichischen Skisprung-Nachwuchs.

Die Eisenerz-Siegerinnen: Die Wiener Stadtadlerin Sara Pokorny (Mitte) vor Anna-Sophia Gredler aus Tirol (links) und Amy Dögl aus Kärnten. Stadtadler

„Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen als es fix war. Natürlich wusste ich schon vorher mit 140 Punkten Vorsprung, dass beim Finale nicht mehr allzu viel passieren kann. Aber man weiß ja nie. Viel besser hätte der Saisonabschluss nicht sein können“, sagt Pokorny zu ihrem zweiten Austria Cup-Gesamtsieg. Mit gerade noch 14 Jahren springt sie im ersten Eisenerz-Bewerb 63,0 und 65,0 Meter und im zweiten dann auch noch 62,5 Meter. Damit ist ihr der zweite Gesamtsieg in Folge im Austria Cup der Schülerinnen nicht mehr zu nehmen. Von acht Bewerben in dieser Saison gewinnt Sara fünf, in den verbliebenen drei war sie jeweils Zweite. Im Gesamt-Klassement gewinnt sie dadurch mit 180 Punkten Vorsprung auf die Tirolerin Anna-Sophia Gredler vom SC Mayrhofen und 240 Punkten Vorsprung auf die beiden Gesamt-Dritten Anna Katharina Brandner vom SC Erzbergland in der Steiermark und Katharina Gruber von der UVB Hinzenbach in Oberösterreich.

„Außergewöhnliche Erfolge"

„Das sind schon sehr außergewöhnliche Erfolge für Sara und Louis, die wieder klar zeigen: Es geht auch als Wienerin oder Wiener, im Skispringen ganz vorne dabei zu sein“, sagt Bernhard Wadsak, der sportliche Leiter der Stadtadler. „Der Erfolg gehört natürlich ganz allein den beiden. Aber wir freuen uns sehr, wenn wir gemeinsam mit den Schigymnasien Stams & Saalfelden auch unseren Beitrag im Skisprung-Nachwuchs leisten können.“ Dass Wien hier ein lautstarkes Wörtchen mitzureden hat, ist auch deswegen ungewöhnlich, weil die Stadtadler als einziger Skisprungclub Österreichs keine eigene Trainingsmöglichkeit haben. Die Trainerinnen und Trainer fahren jedes Wochenende - im Winter wie auch im Sommer - mit den Kindern und Jugendlichen zu den nächstgelegenen Schanzen in der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten.

„Mit einer Kinderschanze im ganzjährigen Mattenbetrieb in Wien oder dem direkten Umland könnten wir ein Vielfaches an Nachwuchstalenten am Weg zum ÖSV-Weltcupteam ausbilden, weil unser Training dann nicht mit langen Anreisen auf Wochenenden limitiert wäre“, so Wadsak. Mit knapp 200 Mitgliedern sind die Stadtadler jedenfalls jetzt schon einer der größten Skisprungclubs Österreichs.

