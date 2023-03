Ein russisches Flugzeug soll eine aus Rumänien einfliegende US-Kampfdrohne gerammt haben. Moskau spricht von einem Flugfehler der Reaper-Drohne. Laut US-Angaben war sie ausnahmsweise unbewaffnet und nur auf Aufklärung.

Nach dem Absturz einer US-amerikanischen Kampfdrohne vom Modell MQ-9 „Reaper" am Dienstag über dem Schwarzen Meer unter Beteiligung russischer Kampfflugzeuge waren die Details am Mittwoch vorerst unklar bzw. umstritten. Klar ist bisher, dass eines der mächtigen, propellerbetriebenen Geräte des Herstellers General Atomics (rund elf Meter Länge, 20 Meter Flügelspannweite) am frühen Vormittag in näherem Kontakt mit zwei russischen Mehrzweckjets Typ Suchoi Su-27 „Flanker" stand und nach einiger Zeit ins Meer fiel.

Wie es dazu kam, wird - fast naturgemäß - von den USA und Russland etwas unterschiedlich erklärt. Laut amerikanischen Angaben war die Reaper unbewaffnet und nur für eine Aufklärungsmission bestückt gewesen, wobei sie zuletzt etwa 120 Kilometer südwestlich der Halbinsel Krim geflogen sei. Die Flughöhe ist unklar, Reapers schaffen bis zu etwa 15 Kilometer Höhe.