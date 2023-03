Raimann-Klub Indianapolis sucht neuen Quarterback

Die Indianapolis Colts von NFL-Export Bernhard Raimann haben sich nach nur einer Saison von Matt Ryan getrennt.

Die Indianapolis Colts haben nach nur einer Saison das Experiment Matt Ryan beendet und den Quarterback entlassen. Das berichteten am Dienstag zahlreiche US-Medien, darunter auch das Network der National Football League. Der Verein des Österreichers Bernhard Raimann hatte Ryan - NFL-Spieler des Jahres 2016 - im vergangenen Frühjahr von den Atlanta Falcons geholt. Der 37-Jährige konnte jedoch das langjährige Problem der Colts auf der Quarterback-Position nicht lösen.

Durch die Entlassung sparen sich die Colts 17,2 Millionen Dollar an Gehalt. In zwölf Einsätzen für Indianapolis warf Ryan für 3.057 Yards, 14 Touchdowns und 13 Interceptions. Die Colts beendeten ihre Saison mit einer Bilanz von 4-12-1 und werden im nächsten Monat den vierten Platz im Draft belegen. Sie gelten als Kandidat, einen der besten in der Talenteziehung verfügbaren Quarterbacks zu holen.

(APA)