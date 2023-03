RTLzwei bringt doch keine Dokusoap mit Michael Wendler

Der Schlagersänger Michael Wendler war Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und verbreitete Verschwörungstheorien. Sein geplantes TV-Comeback sagt RTLzwei nun ab: Man habe die "Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen".

Der Schlagersänger Michael Wendler kehrt doch nicht ins deutsche Fernsehen zurück. Keine 24 Stunden nach der Ankündigung, eine Sendung mit ihm und seiner schwangeren Frau Laura Müller machen zu wollen, hat der deutsche Privatsender RTLzwei die Reißleine gezogen: "Die geplante Dokusoap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLzwei produziert und ausgestrahlt", teilte der Sender am Mittwoch mit.

Man habe die "Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen" und nehme Stimmen des Publikums ernst, so der Privatsender. "Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben." Der Ankündigung von RTLzwei am Dienstag, das Paar in einer Dokusoap dabei zu begleiten, wie es sein erstes Kind gemeinsames bekommt, war ein Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien gefolgt.

Der Schlagersänger hatte bis vor Kurzem einen Telegram-Kanal betrieben, auf dem er Verschwörungstheorien verbreitete. Davor hatte er sich im Herbst 2020 in einem irritierenden Video zur Coronapolitik in Deutschland geäußert. Der Sender RTL, der ihn als Juror für die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm.

Wendler nannte Deutschland ein "KZ"

Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen herausgeschnitten. Sprechblasen ersetzten Wortmeldungen von ihm. Angeblich sei "KZ" eine Abkürzung für "Krisen Zentrum" gewesen, behauptete er später.

Seitdem hatte Wendler bei großen Fernsehproduktionen keine Rolle mehr gespielt. Anfang Februar kamen er und seine Frau wieder in die Schlagzeilen: Wendler (50) und Müller (22) verkündeten, Eltern zu werden. Müller nutzte die Nachricht damals auch, um für ihren Account auf der (Erotik-)Online-Plattform "Onlyfans" zu werben, für die man bezahlen muss.

