Forscher machen Mäuse mit zwei Vätern

In Japan ist es gelungen, aus männlichen Zellen die Y-Chromosomen zu entfernen und daraus Eizellen zu machen, die dann auch befruchtet wurden. Freilich nur an Mäusen.

Können zwei Männer miteinander ein leibliches Kind bekommen, in welchem sich ihre genetischen Eigenschaften so mischen, wie dies für die sexuelle Fortpflanzung typisch ist? Nein, das ist derzeit unmöglich. Doch Forscher an der Kyushu University berichten nun in „Nature“ (online 13.2.) über ein Experiment – freilich nur an Mäusen –, das in diese Richtung weist.

„Generation of functional oocytes from males mice in vitro“ heißt der Bericht eines Teams um Kenta Murakami. Soll heißen: Es ist gelungen, funktionierende Eizellen aus männlichen Mäusen zu gewinnen. Genauer: aus Hautzellen dieser Männchen, die zunächst einmal – in einer an sich schon staunenswerten Prozedur – in pluripotente Stammzellen umgewandelt wurden, solche also, aus denen durch Differenzierung so gut wie alle Zelltypen werden können.