Nicole Schmidhofer beendet ihre Ski-Karriere

Nicole Schmidhofer nimmt beim Super-G in Soldeu Abschied vom Weltcup-Zirkus: 16 Jahre nach ihrem Debüt hat die verletzungsgeplagte Steirerin genug.

Skirennläuferin Nicole Schmidhofer beendet ihre aktive Karriere. Die Steirerin kündigte diesen Schritt an ihrem 34. Geburtstag - genau 16 Jahre nach ihrem ersten Rennen im Ski-Weltcup in Lenzerheide - in Soldeu/Andorra an. Das Debütrennen war ein Super-G, ihr letztes Rennen wird am (morgigen) Donnerstag ebenfalls ein Super-G sein. In dieser Disziplin feierte sie am 7. Februar 2017 auch den größten Erfolg ihrer Karriere, als sie in St. Moritz Weltmeisterin wurde.

Zuletzt kämpfte Schmidhofer mit den Nachwehen einer schweren Knieverletzung. Beim Sturz in der Abfahrt von Val d'Isere am 19. Dezember 2020 zog sie sich einen komplexen Verrenkungsbruch zu, der das Zerreißen aller Bänder im linken Kniegelenk zur Folge hatte. Schmidhofer schaffte aber den Weg zurück und gab weniger als ein Jahr später in Lake Louise ihr Comeback.

An ihre erfolgreiche Zeit vor dem Sturz vermochte die Speed-Spezialistin, die mit ihrer heiter-aufgeweckten Art viele Fans gewann, seitdem jedoch nicht mehr anzuschließen. Schmidhofer holte insgesamt vier Weltcup-Siege (drei Abfahrten, einen Super-G) und stand weitere acht Male auf dem Podest. Dem Rennsport wolle sie in einer anderen Rolle erhalten bleiben, kündigte sie an.

(APA)