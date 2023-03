Hoher EU-Beamter ließ sich von Saudis und Emiraten einladen

Der für Mobilität und Verkehr zuständige Generaldirektor in der EU-Kommission nahm 2020 und 2022 Gratisflüge nach und Hotelaufenthalte in Istanbul, Riad, Singapur und Abu Dhabi an, teilte die Kommission auf „Presse"-Anfrage mit.

Die Affäre um den wichtigsten Beamten der Europäischen Kommission in Sachen Verkehrspolitik und Luftfahrtindustrie hat eine neue Wendung erfahren. Denn wie die Kommission auf Anfrage der „Presse“ mitteilte, flog Henrik Hololei, Generaldirektor der Generaldirektion Mobilität und Verkehr, in jüngster Vergangenheit nicht nur auf Einladung von Qatar Airways beziehungsweise der katarischen Regierung und ihr zuzuordnenden Lobbyverbänden mehrfach gratis nach Katar, sondern ließ sich dort auch auf deren Kosten in Hotels unterbringen.