Der europäische Katzenjammer der Sozialdemokraten

Die Hoffnung der europäischen Roten, 2024 nach fast drei Jahrzehnten wieder die Führung der EU-Kommission übernehmen, wird sich kaum erfüllen. Das liegt nicht nur an schrulligen Personaldebatten.

Eine der Lieblingssportarten in der Brüsseler Blase ist das Name-Dropping, auf gut Deutsch: die Gerüchteküche. Wer wird was, und vor allem: Warum wird wer was nicht? (Weil: gekränkte Eitelkeit ist ein taugliches Motiv, um spätere Retourkutschen zu verstehen; man denke nur an Manfred Weber, den Leider-Nicht-Kommissionspräsidenten aus dem Stall der Europäischen Volkspartei). Je näher die Europawahlen im Mai oder Juni kommenden Jahres rücken, desto eifriger huldigt man diesem Spiel, zugespitzt auf die Frage: Wer wird nächster Kommissionspräsidentin (oder -präsidentin)?

Vorige Woche habe ich hierorts durchdekliniert, wie die Lage seitens der EVP aussieht. Sukkus: nach derzeitigem Stand der Dinge dürfte es ein Match zwischen der amtierenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, werden. Die Kollegen von „Politico“ wiederum haben dieser Tage seitens der Sozialdemokraten ein paar Namen abgeklopft für die Frage, wer als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gehen solle. Iratxe García Pérez, Webers Gegenüber im Parlament, kam da natürlich vor, ebenso wie zwei für ihre Sacharbeit über die Fraktionsgrenzen respektierte EU-Parlamentarierinnen, nämlich die frühere deutsche Justizministerin (und nunmehrige Vizepräsidentin) Katarina Barley sowie die Belgierin Kathleen Van Brempt. Außerdem natürlich Finnlands derzeitige Regierungschefin Sanna Marin - aber nur unter der Bedingung, dass sie die Parlamentswahlen nächsten Monat verliert.

Womit schon der Haken an dieser Namensliste sichtbar wird. Weil: wieso sollte sich Marin als frische Wahlverliererin gleich die nächste Wahlkampagne antun - noch dazu auf europäischer Ebene? Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich - gelinde gesagt - nicht darauf wetten würde, dass Pérez Kommissionspräsidentin wird. Denn entweder verliert ihre Partei die Parlamentswahlen im Herbst, was im Lichte der aktuellen Meinungsumfragen durchaus plausibel ist. Oder aber, Ministerpräsident Pedro Sánchez gewinnt, bleibt im Amt - und belohnt seine brave Statthalterin in Brüssel mit dem heiß ersehnten Wechsel in seine Regierung. Dass mit Barley nach von der Leyen gleich wieder eine Deutsche Kommissionsvorsitzende wird, halte ich angesichts der zu erwartenden Widerstände in Ost- und Südeuropa für ausgeschlossen. Und Van Brempt hat nur minimale Regierungserfahrung: 2003 war sie kurz Staatssekretärin, danach Ministerin in der flämischen Regionalregierung.

Aber all diese Fragen stehen im Schatten von zwei grundlegenden anderen. Erstens: wie sollen die Sozialdemokraten in Europa Nummer eins werden? Und zweitens: wer glaubt wirklich noch an den Spitzenkandidatenmodus?

Zur zweiten Frage zuerst. 2014 und 2019 hatten sich die europäischen Parteienfamilien informell darauf geeinigt, dass der europaweite Spitzenkandidat, dessen Partei die Stimmenpluralität bei der Europawahl gewinnt, Kommissionspräsident werden soll. 2014 wurde es Jean-Claude Juncker, aber nur, weil er geschickt im Einvernehmen mit seinem sozialdemokratischen Buddy Martin Schulz die etwas unvorbereiteten Staats- und Regierungschefs austrickste. Die ließen sich fünf Jahre später nicht noch einmal die Butter vom Brot nehmen. Ergebnis: Manfred Weber schaute durch die Finger, Frans Timmermans von den Sozialdemokraten detto, weil Emmanuel Macron Ursula von der Leyen aus dem Hut zauberte (und Angela Merkel froh war, die in einen Handy- und Consulting-Skandal verstrickte und in Umfragen höchste unbeliebte Verteidigungsministerin aus Berlin wegzubekommen).

2024 werden sich die Parteien ziemlich sicher nur dann auf einen Spitzenkandidatenmodus einlassen, wenn sie zuvor eine schriftliche Erklärung des Europäischen Rates, vielleicht bei einem der nächsten Gipfeltreffen im Rahmen der Schlussfolgerungen, erhalten. Doch wieso sollten sich die 27 EU-Chefs in ihrer Entscheidungsfreiheit darüber, wen sie mit einfacher Mehrheit als Kommissionschef vorschlagen, beschneiden lassen? Ich halte diese Selbstknebelung des Europäischen Rates für sehr, sehr unwahrscheinlich.

Bleibt die erste Frage, jene nach den Siegaussichten der europäischen Roten. Die sehen derzeit nicht sehr rosig aus. Denn in allen großen Mitgliedstaaten schwächeln sie: in Spanien ebenso wie in Italien, in Deutschland auch, in Polen und sogar in Frankreich sind sie kaum vorhanden. Selbst in den nordischen Mitgliedstaaten geht es ihnen nicht allzu prächtig, mit Ausnahme Dänemarks. Kurzum: Ich sehe 2024 keinen sozialdemokratischen Sieg bei den Europawahlen nahen. Zumal ihre Gegner genüsslich die Katargate-Affäre ausbreiten werden, die nach derzeitigem Stand der Dinge ein ausschließlich sozialdemokratischer Bestechungsskandal ist, wenn man vom eher dünn unterfütterten Vorwurf gegen die Forza-Italia-Abgeordnete Lara Comi absieht.

Der Katzenjammer bei den Sozialdemokraten manifestiert sich auch in schrulligen Personalgerüchten. So wollen die französischen Sozialisten wie schon vor fünf Jahren den Chef der wallonischen Schwesternpartei, Paul Magnette, als ihren Spitzenkandidaten. Magnette, einst Ministerpräsident der Wallonie, hat sich durch seinen Widerstand gegen das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada bei den französischen Sozis Heldenstatus verdient. Er tourt regelmäßig durch französische TV-Sendungen, entzückt sein Bobo-Champagner-Sozialisten-Publikum mit hochgestochenen, in Buchform gefassten Ansichten über den „Ökosozialismus“, und er ist offenbar von seinen politischen Pflichten so unterfordert, dass er auch ein Buch übers Brotbacken geschrieben hat (Titel: „Der Gesang des Brotes").

Nun ja. Die belgischen Genossen von Magnettes Parti Socialiste wollten ihren französischen in Sachen originelle Personalideen nicht nachstehen und lancieren nun, dass der einstige belgische, heute wallonische Ministerpräsident (und Magnettes Nachfolger) Elio Di Rupo Spitzenkandidat in Belgien werden könnte. Di Rupo wird nächstes Jahr 73, was man vermutlich als Zeichen an die Jugend deuten muss, und er steht für jenen Klientelismus, kraft dessen sich der Parti Socialiste in der Wallonie zwar seit Jahrzehnten an der Macht hält, der aber zugleich einer der Gründe für ihre soziale und wirtschaftliche Heruntergekommenheit ist. Kleines Beispiel: weil Di Rupo sich als Bürgermeister von Mons ein architektonisches Monument setzen wollte, beauftragte er den spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava mit dem Neubau des überschaubar großen Bahnhofes - an allen Vergabevorschriften vorbei, und mit dem Effekt, dass dieses Bauwerk bereits fast ein Jahrzehnt im Verzug ist, und mit mehr als 320 Millionen Euro gut zehn Mal so viel kostet, wie ursprünglich veranschlagt.

Kurzum: die europäische Sozialdemokratie ist derzeit ähnlich orientierungslos wie die österreichische. Weshalb sie drei Jahrzehnte nach Jacques Delors wohl weiterhin vergebens auf einen der ihren in der Führungsetage der Kommission wird warten müssen.