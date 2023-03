Die (neuen) offenen Fragen im Streit um die SPÖ-Führung

Die Mitglieder der SPÖ sollen darüber entscheiden, wer sie künftig anführen soll. Wann ist ebenso offen wie die Fragen, ob noch weitere Kandidaten vor den Vorhang treten.

Die SPÖ hat sich entschieden: Es soll eine Mitgliederbefragung abgehalten werden, um zu klären, wer die Partei in Zukunft anführen soll. Zur Wahl stehen werden, aus aktueller Sicht, die derzeitige Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Ausgang der Abstimmung soll dann die Basis für einen anschließenden Parteitag darstellen. Offen ist noch die Frage, wann das alles geschehen soll: Doskozil will auf die Landtagswahl in Salzburg am 23. April Rücksicht nehmen und erst danach um Stimmen werben. Rendi-Wagner drängt auf eine möglichst rasche Entscheidung.

Um auch hier eine Entscheidung zu haben, muss nun geklärt werden, wer die Mitgliederbefragung betreut. "Federführend" werde die Bundesgeschäftsführung damit befasst sein, sagte Rendi-Wagner am Abend nach einer Sitzung des roten Vorstandes. Mehrere Vertreter aus den Bundesländern meinten indes, es sei undenkbar, dass Rendis Vertrauter, Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, das Heft in der Hand haben wird. Ob es allenfalls noch einen dritten Kandidaten geben könnte, ist ebenfalls unklar.

Lercher: „Braucht sich über Unverständnis nicht wundern“

Ferner ist noch die Frage offen, wer in dem von Doskozil angekündigten Team vertreten sein wird. In der Partei meist genannte Namen waren Umweltsprecherin Julia Herr und der frühere Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Aus der Deckung wagte sich der steirische Mandatar bis dato nicht, gab sich gegenüber dem ORF-Radio „Ö1“ nur abwartend vage: „Die Stimmungslage der Basis, die werden wir sehen, wenn sie abstimmt - deswegen fragen wir ja.“ Daher würden nun „Personen mit Konzepten vorangehen, um wieder etwas zu erreichen“.

Es habe sich schon „in den Jahren davor“ - also vor Rendi-Wagner und Doskozil - einiges aufgestaut, „wo jetzt der Deckel weggeflogen ist“. Soll heißen: „Die Sozialdemokratie hat in grundlegenden Fragen, in der Wirtschaftspolitik und auch anderen Bereichen, innerparteilich oft den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht.“ Dieser sei in der Folge „von den verschiedenen Strömungen interpretiert worden“, da „braucht man sich dann nicht wundern, wenn man nicht verstanden wird“.

Filzmaier: „Jedes Ende ist besser als kein Ende“

Ähnlich bewertet der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier die Lage: „Jedes Ende ist besser als kein Ende“, sagt er dem ORF. Aus Sicht der Basis sei diese Lösung daher „das kleinere Übel“. Die Frage sei aber, ob man die Reihen nach der Befragung auch wieder werde schließen können. Fest stehe schon jetzt, dass es vor dem Sommer „zwei bis drei Wochen Wahlkampf“ um die Gunst der Parteibasis geben werde - vermutet wird, dass noch im Mai oder im Juni abgestimmt werden könnte.

>>> Bericht im Ö1-"Morgenjournal"

>>> Lercher im „Journal Panorama"

>>> Filzmaier im ORF

(hell)