Einen erschwinglichen elektrischen Kleinwagen, das hätten sich die Kunden gewünscht. Nun zeigt VW, wie genau so ein Fahrzeug aussieht. Beim Design wurde diesmal ein Gang zurückgeschaltet.

In drei Jahren, Anfang 2026, könnte es so weit sein und ein „leistbarer“ Elektro-Kleinwagen von VW könnte im Straßenverkehr anzutreffen sein. Der neu vorgestellte ID.2all (also „für alle“) soll eine Lücke füllen, die oft kritisiert wurde. Es würden nur große Elektroautos gebaut werden, die etwa in geringerer Stückzahl mehr Umsatz bzw. Gewinn bringen. Das kündigt der deutsche Autoriese an, nun zu ändern. Der neue Kleinwagen wäre nämlich für alle erschwinglich, so das Ziel.



Mit einem angepeilten Einstiegspreis von unter 25.000 Euro soll es gelingen, einen elektrischen Wagen fürs Volk zu bauen. Die Kunden hätten sich das gewünscht, heißt es. Wie umsetzbar das Polo-Budget auch elektrisch ist, wird sich innerhalb der nächsten zwei Jahre weisen. Der neue Elektrobaukasten namens MEB-Entry mit Vorderradantrieb soll nicht nur dem ID.2all, sondern später auch noch kleineren Modellen eine Grundplattform bieten.

Optisch wieder zurück zum Golf

Rein optisch erinnert die Front des neuen E-Kleinwagens wieder an die Golf-Reihe bzw. dem mittlerweile sehr ähnlichen Gesicht des Polos. Die Frontscheinwerfer bzw. die Frontlinie rund um das Logo könnten eine Weiterentwicklung des Golf 7 sein. Also vorne wieder etwas „klassischer“, als bei den ID-Fahrzeugen zuletzt. Aus einschlägigen Kreisen ist auch zu hören, dass die Markennamen Polo und Golf selbst, recycelt werden könnten. Demnach wäre etwa eine Umbenennung in ID.Polo möglich.

Die Rückseite sei „sportlich“ gestaltet worden. Die mit einer Leiste verbundenen Rücklichter, ein Designelement - auf das die VW-Gruppe immer wieder zurückgreift, erinnert in der Kombination mit dem Blauton des Autos und dem dezenten Heckspoiler ein bisschen an einen 1999er Seat Ibiza.

APA/AFP/Axel Heimken

Um die Größenverhältnisse besser einordnen zu können, spricht Volkswagen von den Außenmaßen eines aktuellen VW Polo, innen sei der Elektroflitzer allerdings so geräumig wie ein Golf. 4,05 Meter lang und etwas versteckt, gibt es auch hintere Türen. Die Griffe sind in der C-Säule verbaut. Also kein Dreitürer - wie der alte Ibiza.





Leistung: 166 kW / 226 PS

Reichweite: 450 km (WLTP)

Ladezeit: 10 bis 80 Prozent in 20 Minuten

0-100 km/h: < 7 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h



REUTERS