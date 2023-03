Eine Gefährdung bestehe primär für syrische Einrichtungen aufgrund des Jahrestages des Bürgerkriegs in dem Land. Die Polizei wird demnach weiterhin präventive Maßnahmen setzen.

Die Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien bleibt auch am Donnerstag noch aufrecht. „Die Gefährdung wird immer noch als erhöht abstrakt bewertet", teilt die Landespolizeidirektion (LPD) Wien der „Presse“ mit. Polizistinnen und Polizisten werden deshalb weiterhin „präventiv“ verstärkt im Einsatz sein.

Die Bedrohung bestehe insbesondere aufgrund des Jahrestags des Bürgerkriegs in Syrien am 15. März, weshalb sie primär syrische Einrichtungen betreffe, so die Gefährdungseinschätzung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Die Polizei sei mit den jeweiligen Vertretern in Kontakt, heißt es von der LPD Wien.

Die Dauer des Einsatzes kann noch nicht abgeschätzt werden. „Sobald die jeweiligen Einschätzungen auf eine Entspannung der Lage hindeuten, werden die polizeilichen Vorsichtsmaßnahmen reduziert werden können“, erklärt die Polizei dazu.

Keine akute Gefahr

Am Mittwochvormittag schrieb die Polizei, dass es Hinweise auf einen geplanten islamistisch motivierten Anschlag in Wien gebe. Polizistinnen und Polizisten sowie das Einsatzkommando Cobra und die Sondereinheit Wega haben vor religiösen Einrichtungen und neuralgischen Orten, wie dem Parlament und dem Schloss Schönbrunn Stellung bezogen.

Auf dem Stephansplatz hatten am Mittwoch schwer bewaffnete Polizisten Stellung bezogen. Die Presse / Bernadette Krassay

Akute Gefahr bestand nicht. Die Polizei wies mehrmals darauf hin, dass keine Orte gemieden werden müssen. Aufgrund einer Gefährdungseinschätzung der DSN sowie mehrerer Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) sei als Vorsichtsmaßnahme eine verstärkte Überwachung und Bewachung neuralgischer Orte und Objekte in Wien angeordnet worden. „Dies ist bei solchen Szenarien durchwegs üblich“, schrieb die Behörde. Bei konkreter Gefahr für die Bevölkerung werde man über alle verfügbaren Kanäle warnen.

Auch die Kirchen waren weiterhin geöffnet. Messen mussten nicht abgesagt werden, schrieb die Erzdiözese Wien. Im Fokus war offenbar die koptische Kirche in Wien. Wie Medien berichteten, hätte eine nicht nähere definierte syrische Gruppe Landsleuten gedroht, die nicht für den Dschihad kämpfen wollten.

Zu aktuellen Erkenntnissen wollte die Polizei nichts sagen, da sie Teil laufender Ermittlungen seien.