Die zuletzt gebeutelte Aktie von Europas größtem Labordienstleister profitiert von einer möglichen Komplettübernahme durch Großaktionär Cinven. Wozu raten Analysten nun den Anlegern?

Analyst Christophe-Raphael Ganet von der Investmentbank Oddo BHF spricht von einer „neuen spekulativen Dimension“. Wie recht er doch hat! Am Montag wurde die unverbindliche Interessensbekundung der Beteiligungsgesellschaft Cinven für Europas größten Labordienstleister Synlab publik. Daraufhin schickten die Anleger das zuletzt stark gebeutelte Papier in lange nicht gesehene Höhen. Die Aktie schnellte am Montag um 34,61 Prozent auf 9,47 Euro. Mit nun etwa 9,5 Euro liegt sie nicht weit von den von Cinven genannten zehn Euro.

Sollte Cinven – der Finanzinvestor hält bereits 43 Prozent – tatsächlich ein Übernahmeangebot legen, könnten Anleger von der Fantasie profitieren.

Profiteure der Coronakrise