Der 18-Jährige hat die junge Frau mit Schneestangen tödlich verletzt. Dem psychiatrischen Gutachten zufolge sei er gefährlich und habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Ein 18-Jähriger soll Mitte Februar eine 19-Jährige in Oberösterreich mit Schneestangen tödlich verletzt haben. Das psychiatrische Gutachten zu seiner Person liegt nun vor. Demnach sei er zurechnungsfähig, aber gefährlich. Die Staatsanwaltschaft Linz bestätigt einen entsprechenden Bericht des „ORF Oberösterreich". An Schizophrenie, wie er immer behauptet habe, leide der junge Mann nicht. Er habe aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Die Entscheidung über eine Anklageerhebung - ermittelt wird wegen Mordverdachts - wird laut Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn es sei unter anderem noch ein gerichtsmedizinisches Gutachten ausständig, auch Spuren müssten noch fertig ausgewertet werden. Mit dem nun vorliegenden psychiatrischen Gutachten erscheint es aber sehr wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft im Falle einer Anklage neben einer Strafe auch die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen wird.

U-Haft beantragt

Bereits jetzt beantragt hat die Staatsanwaltschaft, dass die sogenannte "vorläufige Unterbringung" des 18-Jährigen in eine Untersuchungshaft umgewandelt wird. Stimmt der Haft- und Rechtsschutzrichter dem zu, würde der Verdächtige von einer medizinischen Einrichtung in eine Justizanstalt verlegt.

Der Beschuldigte und das Opfer waren auf dem Heimweg von einem Casinobesuch in Tschechien in Streit geraten. Der 18-Jährige wollte offenbar noch einmal zurückfahren und weiterspielen, seine Begleiterin wollte aber nach Hause. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen kam es zu einem regelrechten Kampf, bei dem die Schülerin noch mit dem Auto flüchten wollte, aber in einer Schneewechte stecken blieb. Der Bursch soll sie daraufhin mit zwei Schneestangen traktiert und auf sie eingetreten haben. Sonntagfrüh fand ein Autofahrer die Leiche der Schülerin auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Der 18-Jährige wollte am Tag nach der Tat offenbar seine und die Jacke des Opfers - beide mit Blut bespritzt - entsorgen und den kaputten Spiegel seines Autos kaschieren. Schließlich gestand er aber seinem Bruder die Tat, der die Polizei informierte.

Hilfe und Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren Österreich Tel: 0800 / 700 217 www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

(APA)