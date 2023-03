Die Teilnehmer am Branchengespräch

Vorstellung. Die drei Kandidaten des Branchengesprächs im kurzen Überblick.

Karina Schunker, GF EHL Wohnen GmbH. Günter Peroutka

Mit 29 Jahren ist Karina Schunker die sehr junge Geschäftsführerin von EHL Wohnen GmbH. Neben einer Immobilienausbildung an der FH Wien arbeitete Schunker bereits beim Unternehmen. Die Konzession für das Makler- und Verwaltungswesen erwarb sie während des Bachelorstudiums, die Konzession für das Bauträgerwesen während des Masterstudiums.

EHL Immobilien ist einer der führenden Full-Service-Immobiliendienstleister in Österreich mit ca. 200 MitarbeiterInnen und hat sich auf Wohn-, Gewerbe- und Investmentimmobilien spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum reicht von Immobilienvermittlung über Immobilienbewertung, Liegenschaftsverwaltung, Baumanagement, Asset- und Centermanagement, Portfoliomanagement bis zu Market-Research und Investmentberatung.

Michael Klement, CEO United Benefits. Günter Peroutka

Michael Klement blickt auf über 16 Jahre Erfahrung im Immobilien-Investment zurück. Der berufliche Werdegang des gebürtigen Oberösterreichers begann bei CA Immo, führte ihn über die Position des Managing Directors bei Signa Recap Asset Management zur United Benefits Gruppe, wo er seit Jänner 2021 die Funktion des CEO der United Benefits Holding innehat.

United Benefits initiiert, entwickelt, realisiert und verwaltet Immobilieninvestments in der D-A-CH-Region. Mit Hilfe eines weitreichendes Branchennetzwerks werden Trends am Immobilienmarkt frühzeitig wahrgenommen, schnell und flexibel darauf regiert um so die Rentabilität von Investments zu sichern.

Peter Engert, Geschäftsführer ÖGNI. Günter Peroutka

Peter Engert zog es nach seinem Studium der Betriebsinformatik an der Uni Wien und verschiedenen Berufsstationen bei Palmers, Agrana und Dogro in die Finanzwirtschaft, wo er mehr als zwanzig Jahre für die Creditanstalt und im Anschluss für die Raiffeisen Leasing im In- und Ausland tätig war. Engert ist Geschäftsführer der ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, eine Nichtregierungsorganisation zur Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude, mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz zu schaffen, die über Generationen hinweg flexibel nutzbar sind und sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Nutzer auswirken.