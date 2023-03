Gesamte "Bild"-Chefredaktion muss gehen

Der Axel-Springer-Verlag wechselt die Chefredaktion von Deutschlands größter Boulevardzeitung komplett aus. Marion Horn übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktionen der "Bild"-Gruppe.

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer ordnet die Chefredaktion der "Bild" neu. Die aktuellen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz werden künftig nicht mehr als solche tätig sein. Den Vorsitz der Chefredaktionen übernimmt mit sofortiger Wirkung Marion Horn.

"Künftig besteht die Führung der Chefredaktion aus zwei statt bislang vier Personen. Sie wird 'Bild' journalistisch und strategisch weiterentwickeln, mit starkem Boulevard-Profil positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben", heißt es in der Mitteilung von Axel Springer. Robert Schneider werde "zum 17. April 2023 wie geplant Chefredakteur".

Schneider und Horn sollen "Bild" mit den stellvertretenden Chefredakteuren René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß führen. Lapidar ist da weiters zu lesen: "Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus." Gründe dafür wurden nicht angegeben.

Boie kam erst im Oktober 2021 ins Amt, unter turbulenten Umständen: Er löste damals Julian Reichelt als Chefredakteur ab, um den es monatelange Diskussionen gegeben hatte. Ihm waren Machtmissbrauch und Fehlverhalten gegenüber Mitarbeiterinnen angekreidet worden, der Verlag hielt lange an ihm fest.

Im vergangenen Dezember war ihm Robert Schneider an die Seite gestellt worden, er war zuvor Chefredakteur beim Nachrichtenmagazin "Focus". Boie wechselte von der "Welt am Sonntag" zur "Bild".

Vom CEO der Bild-Gruppe, Claudius Senst, hieß es: ""Bild" ist die Nummer 1 in Deutschland und es ist unser Anspruch, dass sie das auch in der Digital Only Ära bleibt. Das ist redaktionell, organisatorisch und kulturell eine fundamentale Transformation. Sie erfordert auch Veränderungen der Chefredaktion."

Der Axel-Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner: "Ich freue mich sehr, dass Marion Horn und Robert Schneider wieder zurück zu Axel Springer und "Bild" kommen. Sie stehen für unseren Weg in die Zukunft."

