Neue Clubräume

Neue Räumlichkeiten. Die neuen von Architekt Christian Heiss gestalteten Clubräume der „Presse“ sind Kulisse des Branchengesprächs.

Das Branchengespräch „Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft“ fand in den neu geschaffenen „Presse“-Clubräumen statt. Diese sollen laut Architekt Christian Heiss als inneres Herz agieren: Tagsüber können sie für interne Treffen und Meetings genutzt werden. Der „Presse“-Club trägt aber auch den Geist der Tageszeitung nach außen. Bei Inhouse-Veranstaltungen und Interviews werden täglich Besucher erwartet.

Bar, Clubraum, Extrazimmer

Das Gebäude in der Hainburger Straße strahlt eine loftartige Industriearchitektur aus, die neuen Clubräume hingegen entführen in eine ganz eigene Welt: Die hölzerne Bücherwand bildet das Rückgrat von drei Räumen – Bar, Clubraum und Extrazimmer.

Die unteren Reihen der Vertäfelung deuten die gesammelten gebundenen Ausgaben der „Presse“ an. Darüber, locker verteilt, die angedeuteten Buchreihen einer umfassenden Bibliothek, akzentuiert durch einige kluge Köpfe, die für die „Presse“ im Laufe der Zeit geschrieben haben. Konkret wurden 14 Köpfe von Künstler Lionel Favre in die Wand gefräst.

Die Neugestaltung der Clubräume entspricht also ganz dem Gedanken der Nachhaltigkeit in der Nutzung eines bestehenden Gebäudes.