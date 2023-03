Unsere einzige Gewissheit ist, dass es keine Gewissheit gibt

Die Polykrise zeigt: Was heute als unmöglich gilt, kann morgen das neue Normal sein. Schlaue Politik wird daraus Konsequenzen ziehen, die unbeliebt sind.

Für die meisten Menschen, und ganz besonders für jene, die sich beruflich mit diesen Dingen beschäftigen, war Russlands Krieg gegen die Ukraine völlig unvorstellbar und unrealistisch – bis zu dem Tag, da dieser Krieg begann. Dass in Europa ein Staat versucht, das Territorium eines anderen Staates mit Bomben und Granaten zu erobern, ungefähr so, wie es Deutschland 1939 erfolgreich in Polen unternahm, galt als ausgeschlossen. Cyberattacken, „grüne Männchen“ oder die militärische Unterstützung von Separatisten ja, aber eine richtige Invasion nein.

Es kam, wie wir wissen, ganz anders. Was die Experten für Expertise hielten, wurde von den Ketten der russischen Tanks überrollt und zerstört.