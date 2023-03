Ein „ZiB 2“-Auftritt könnte zur Zeitenwende werden

Wie das Momentum im SPÖ-Machtkampf von Hans Peter Doskozil zu Rendi-Wagner wechselte – und letztlich wieder zurück.

Die Wende kam via „ZiB 2“. Damit hatte Pamela Rendi-Wagner die Büchse der Pandora geöffnet, etwas ausgelöst, was sie eigentlich gar nicht wollte. Einen nun offen ausgetragenen Machtkampf in der SPÖ, der auch zu einer Zeitenwende in der Innenpolitik führen könnte – wenn ihr Kontrahent gewinnt.

Doch der Reihe nach: Eigentlich war Friede vereinbart in der SPÖ – für die Zeit der Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg. Auch Hans Peter Doskozil hielt sich daran. Mit und in Interviews hielt er sich zurück. Für Irritationen sorgte lediglich eine „Kurier“-Geschichte, wonach Rendi-Wagner vor der baldigen Ablöse stünde, da auch die Wiener Genossen von ihr abrücken würden. Doch Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig, dementierte umgehend und glaubwürdig.