Feuerwehr rettet zwei Katzen bei Zimmerbrand in Wien

27 Einsatzkräfte löschten das Feuer im vierten Stock eines Wohnhauses in der Neulinggasse. Die Katzen wurden der Tierrettung übergeben.

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Landstraße hat die Wiener Berufsfeuerwehr Donnerstagmittag zwei Katzen gerettet. Feuerwehrsprecher Lukas Schauer zufolge brach das Feuer gegen 12.15 Uhr in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses in der Neulinggasse aus. Die 27 Einsatzkräfte rückten mit sechs Fahrzeugen an, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und löschten die Flammen mit einer Leitung von innen. Bei der Begehung des Appartements fanden sie die beiden Tiere.

Die reglosen Katzen wurden ins Freie gebracht und mit Sauerstoff sowie Wasser versorgt, bis sie zu sich kamen. In weiterer Folge wurden sie der Wiener Tierrettung übergeben. Die Feuerwehr kontrollierte unterdessen die anderen Wohnungen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

(APA)