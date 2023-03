Polen startet also die westliche Kampfjet-Hilfe für Kiew: In Kürze sollen vier MiG-29 überstellt werden - zwei Dutzend weitere sollen folgen. Die Zahl ist gering, aber Polen setzt damit ein Signal. Bisher zögert der Klub der Ukraine-Helfer noch mit Unterstützung dieser Art.

Anlässlich des gestrigen Antrittsbesuchs des neuen Präsidenten Tschechiens, Petr Pavel, in Polen verkündete die dortige Führung Großes über Warschaus neue Waffen-Lieferpläne an Kiew. „Bereits in den nächsten Tagen“ überstellt Polen vier Kampfflugzeuge vom Typ Mikojan MiG-29 (Nato-Code: „Fulcrum“) gratis in die Ukraine – das kündigte Staatspräsident Andrzej Duda an.

In der seit Langem im Westen fruchtlos geführten Debatte um solche Lieferungen war seitens Polens immer von einer „geringen Anzahl“ die Rede gewesen; man konnte sich ausrechnen, dass es weniger als zehn sein würden. Vier Flugzeuge sind vorerst sehr wenig, aber doch ein symbolischer Akt.