Kärnten-Koalition: Die ÖVP treibt den Preis hoch

Die Volkspartei könnte einen dritten Landesrat bekommen. Der Flughafen-Rückkauf gilt als Knackpunkt.

In Kärnten läuft es weiterhin in Richtung einer rot-schwarzen Koalition. Die erste Verhandlungsrunde am Donnerstag verlief harmoniebetont, man habe „nach zehn Jahren vertrauensvoller Arbeit“ die ersten Eckpfeiler vereinbart, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Sitzung. Das Programm umfasse etwa Wirtschaft, Standortentwicklung, Pflege, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe sowie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber auch Digitalisierung, die Weiterentwicklung von Infrastruktur sowie einen „visionären“ Blick auf Bildung, Forschung und Entwicklung, Kultur, Sport und Freizeit.

Auch ÖVP-Chef Martin Gruber verwies auf eine „solide Basis“ der beiden Parteien: So könne man schnell in die Umsetzung gehen. Er nannte als eines der wichtigsten Ziele die Standortentwicklung, um dem Arbeitskräfte-Mangel begegnen zu können.

Bei der Wahl am 5. März hat die SPÖ neun Prozentpunkte verloren, ist aber klar stärkste Partei geblieben. Die ÖVP, schon bisher der Koalitionspartner, hat entgegen den Prognosen leicht zugelegt. Die SPÖ hätte mit jeder der drei anderen Parteien (neben der ÖVP sind noch die FPÖ und das Team Kärnten im Landtag) eine Mehrheit, sie hat sich für Verhandlungen mit der ÖVP entschieden. Es wäre aber auch eine Koalition gegen die SPÖ möglich, Verhandlungen hat es dazu noch keine gegeben.

SPÖ legt sich bei Flughafenrückkauf quer

Ein Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte der Flughafen Klagenfurt sein, der an einen Investor verkauft wurde. Die ÖVP will ihn zurückkaufen, die SPÖ hat sich bisher quergelegt und in der Landesregierung dagegen gestimmt. Sie argumentiert mit rechtlichen Unsicherheiten (der Investor würde einen Rückkauf bekämpfen) und der ungeklärten Frage, wer dann den Flughafen betreibt.

Offen sind auch die Machtverhältnisse in der Regierung: Bekommt die ÖVP einen dritten Regierungssitz (von insgesamt sieben) sowie den Posten des Landeshauptmann-Stellvertreters? Die SPÖ zögert: Schon der zweite Sitz vor fünf Jahren sei ein Geschenk gewesen. Außerdem geht es darum, ob die ÖVP zusätzliche Referate (derzeit Wirtschaft und Landwirtschaft) bekommt.

