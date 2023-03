Kickl, Kern und sein Amt: Was Doskozil (nicht) vorhat

In teilweise hitzigen Gremiensitzungen soll sich der Rote für die Ampel und gegen eine Koalition mit Herbert Kickls Freiheitlichen ausgesprochen haben. Sollte Doskozil SPÖ-Chef werden, dürfte er bis zur Nationalratswahl Landeshauptmann bleiben.

Mehrere Stunden saß die Spitze der Sozialdemokratie Dienstag hinter verschlossenen Türen beisammen, um in Präsidium und Vorstand die Zukunft der Partei zu besprechen. Erst am Abend wurde dann in groben Zügen offiziell verkündet, wie es weitergeht; dass erst Mitglieder über den Vorsitz entscheiden sollen, dann ein Parteitag als Bestätigung folgt. Das ist so weit seit Dienstag bekannt.

Nicht publik ist indes, was in den Sitzungen geredet wurde, wer wie reagierte – einiges sickerte jedoch durch. Und Sitzungsteilnehmer, die an dieser Stelle nicht genannt werden wollen, berichten von unüblich hitziger Atmosphäre.