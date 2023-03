CEO-Branding: Alle Scheinwerfer auf eine Person

Personen sind glaubwürdiger als Logos: Daher positionieren zahlreiche Unternehmen ihre CEOs als Marke. Das funktioniert, wenn sie Vision und Emotion transportieren.

Können auch CEOs kleinerer oder mittlerer Unternehmen (KMU) so kommunizieren, wie Tesla-Gründer Elon Musk es tut oder Steve Jobs, der verstorbene Apple-Gründer, es getan hat? Ja, sagen Helene Lunzer und Carolin Bongartz. Dann nämlich, wenn CEOs ihre Visionen und Emotionen auf eine persönliche Art und Weise nach außen tragen, so die beiden Branding-Spezialistinnen von Edel & pur. Man müsse ja nicht unbedingt so agieren, wie es Musk und Jobs nachgesagt wird.

Maiken und Nina Greimel

Was man von den Musks und Jobs lernen könne, sagt Lunzer, sei, „sich zu zeigen, zu sagen, wer man ist und wofür man steht. Und auch zu polarisieren.“ Darin sieht Bongartz die Chance des CEO-Brandings für KMU. Deren Gründer oder Chefs nämlich „dürfen in ihren Auftritten echt sein und ihre Ecken und Kanten zeigen“.