Chinas Präsident trifft nächste Woche Putin in Russland

Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen die Partnerschaft der beiden Länder vertiefen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird Anfang kommender Woche nach Russland reisen. Der Staatsbesuch sei vom 20. bis 22. März angesetzt, teilten das chinesische Außenministerium und das russische Präsidialamt am Freitag mit. Eines der zentralen Themen der Gespräche zwischen Xi und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Vertiefung der Partnerschaft der beiden Länder, hieß es von russischer Seite.

Putin hatte bereits im Februar einen Besuch Xis in Moskau angekündigt, als der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi in der russischen Hauptstadt zu Beratungen weilte. Die beiden Potentaten sind einander bereits 39 Mal persönlich begegnet. Das letzte Treffen fand im September während einer Gipfelkonferenz in Zentralasien statt.

China und Russland hatten kurz vor Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine vor über einem Jahr eine umfassende Zusammenarbeit verabredet. Beide Staaten haben die Intensität ihrer Beziehungen bekräftigt. Die Annäherung der Großmächte wird im Westen mit Sorge beobachtet.

Chinas Friedensplan im Westen umstritten

Skepsis hat im Westen auch der von China in Aussicht gestellte Friedensplan für die Ukraine ausgelöst. Chinas Außenministerium hatte zum Jahrestag des Kriegsbeginns in einem Zwölf-Punkte-Plan eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Dialog sei der einzige Weg zur Lösung der Krise, hieß es in dem Papier. Es müsse verhindert werden, dass der Konflikt außer Kontrolle gerate und Atomwaffen zum Einsatz kämen.

Die EU und die Nato wiesen darauf hin, dass China wenige Tage vor der Invasion eine Vereinbarung mit Russland unterzeichnet habe. "China ist nicht sonderlich glaubwürdig", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Erst am Donnerstag hat sich China besorgt geäußert über eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine und von den Regierungen in Moskau und Kiew die Bereitschaft zu Verhandlungen gefordert. "China hofft, dass alle Parteien ruhig, vernünftig und zurückhaltend bleiben und Friedensgespräche so bald wie möglich wiederaufnehmen", sagte Außenminister Qin Gang in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba, wie das Außenministerium in Peking am Donnerstag mitteilte.

