Adrian Monk kehrt auf den Bildschirm zurück

(c) Getty Images for National Board (Jamie McCarthy)

Tony Shalhoub (c) Getty Images for National Board (Jamie McCarthy)

Unter dem Titel „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“ soll Tony Shalhoub seinen letzten und „sehr persönlichen Fall" lösen.

Detektiv Adrian Monk tritt seinen Dienst noch einmal an. Der US-amerikanische Streaming-Dienst Peacock hat beim Schöpfer der Serie, Andy Breckman, einen Reunion-Film mit der Original-Besetzung bestellt, berichtet "Variety".

Tony Shalhoub, der zuletzt als Nebendarsteller in der "The Marvelous Mrs. Maisel“ gefeiert wurde, wird darin erneut als Adrian Monk in Erscheinung treten. Die Figur des beratenden Detektivs, der an einer reichen Palette von Zwangsstörungen und Phobien leidet, ist hinlänglich bekannt. Unter dem Titel „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“ soll er seinen letzten und „sehr persönlichen Fall" lösen, an dem auch seine geliebte Stieftochter Molly beteiligt ist.

Weitere wiederkehrende Darsteller sind Ted Levine als Leland Stottlemeyer, Traylor Howard als Natalie Teeger, Jason Gray-Stanford als Randy Disher, Melora Hardin als Trudy Monk und Hector Elizondo als Dr. Neven Bell.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Besetzung der Show wieder vereint ist. Im Mai 2020 traten Shalhoub, Howard, Levine und Gray-Stanford in einem Kurzfilm für die „At-Home Variety Show“ mit dem Titel „Mr. Monk Shelters in Place“ auf.