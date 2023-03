Platz für Pferde, Hirsche und Landbesitzer

Eigenjagden und Pferdehöfe haben immer großen Wert gehabt. Seit der Pandemie ist dieser noch einmal gestiegen.

Wenn ein paar Hundert Quadratmeter Garten sich irgendwie beengt anfühlen und das Budget auch einen Verwalter oder eigenen Förster hergibt, ist ein Landgut immer eine gute Idee. Je nach persönlichen Präferenzen mit Platz für Pferde, Rehe, Hirsche oder Fischteiche.

Ganz oben auf der Liste der Begehrlichkeiten stehen traditionell die Eigenjagden, die mindestens 115 zusammenhängende Hektar haben müssen, um das Jagen auf eigenem Grund und Boden zu erlauben. Seit der Coronapandemie an Popularität und Wert dazugewonnen haben Bauernhöfe, die eine gewisse Autarkie ermöglichen – etwa durch eigene Quellen und eigenen Anbau. Hier drei Objekte, die derzeit auf dem heimischen Markt zu haben sind.

Mit Alm und Sennerhütte

In der Königsklasse steht aktuell eine Eigenjagd in Kärnten zum Verkauf: mit Almflächen, einem Jagdhaus sowie einer Sennerhütte – und jeder Menge Platz. Die Liegenschaft selbst besteht aus knapp 170 Hektar Land – dazu zählen rund 40 Hektar Wald. Weitere Jagdflächen können angemietet werden, sodass insgesamt knapp 250 Hektar möglich wären.

Re/Max Pro

Davon sind 110 Hektar für den Almauftrieb eingezäunt, da die Almen im Sommer bisher für Zinsvieh vermietet und eine Sennerhütte während dieser Zeit bewirtschaftet und bewohnt waren. Erschlossen ist die Liegenschaft in Innerkrems im Bezirk Spittal an der Drau durch Almwege, die auch mit Lkw befahrbar sind. Darüber hinweg führen Skilifte der Innerkremser Seilbahnen Gmbh, außerdem gibt es auf dem Gelände einige Pisten und einen Speicherteich. Ebenfalls mit dem Auto erreichbar ist ein winterfestes Almhaus, das derzeit mit einem Holzofen beheizt wird und an die Stromversorgung angeschlossen werden kann. Die Vermarktung des Forstguts hat Re/Max Pro in Klagenfurt inne, der Kaufpreis wird nur auf Anfrage verraten.

Pferdehof mit viel Landleben

Knappe 17 Hektar Fläche umfasst ein Reitgut im oberösterreichischen Kirchdorf, das derzeit Platz für neue Bewohner im Haus wie in den Stallungen hat. Letztere bieten zehn Boxen, eine Sattelkammer und einen Waschplatz.

Mangoni

Für ausreichend Bewegung der Pferde sorgen ein Reitplatz sowie eine -halle mit 1200 Quadratmetern, Tribüne, Reiterstüberl, Bewässerungsanlage und Soundsystem. Außerdem finden sich auf dem Anwesen rund 114 Hektar landwirtschaftliche Fläche, knapp 3500 Quadratmeter Baufläche sowie 44.000 Quadratmeter Wald, Lagerhallen – und ein Wohnhaus. Das bietet ebenfalls reichlich Platz: Der Vierkanthof hat 860 Quadratmeter Wohnfläche, die unter anderem drei Schlafzimmer, vier Bäder sowie einen 110 Quadratmeter großen Wintergarten beherbergen. Das gesamte Anwesen wurde von Mitte der 1990er-Jahre bis 2015 als Liebhaberobjekt auf dem Kamm eines Hügels gebaut und nur einige Jahre wirklich bewohnt. Vermittelt wird über Mangoni Land und Gut Immobilien, der Kaufpreis: 5,49 Millionen Euro.

Vierkanter mit Kapelle

Wer eine Kombination aus Landleben und Eleganz sucht, könnte im Hausruckviertel fündig werden. Hier vermittelt die Salzbuger Realkanzlei Alexander Kurz einen Biobauernhof mit historischem Charme: Der barocke Vierkanthof aus dem Jahr 1740 wurde 2013 mit Rücksicht auf die Originalsubstanz restauriert und strahlt heute in zartem Gelb mit weißen Akzenten, grünen Türen sowie Läden. Im Inneren finden sich 1000 Quadratmeter Wohnfläche mit diversen Gewölben und einem Gewölbekeller. Im hinteren Teil des Hofs liegt ein Saal mit Stadel. Im Garten des Anwesens, zu dem 34 Hektar Land sowie weitere 36 Hektar an Wald und Wiesen gehören, steht eine kleine Kapelle mit Blick auf einen gepflegten Rosengarten. Das Gut kann für Veranstaltungen und Weinverkostungen genutzt werden. Den Kaufpreis gibt es nur auf Anfrage.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2023)