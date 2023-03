Öko-Architektur: Gut gegen Küstenwind

Geschickt angelegt, nachhaltig in Bau und Betrieb: Öko-Resort in Hout Bay.

Geschickt angelegt, nachhaltig in Bau und Betrieb: Öko-Resort in Hout Bay. Henrique Wilding

Internationale Projekte, österreichische Wurzeln und einen durchwegs nachhaltigen Zugang zur Materie: Skrein Studios bauen ein cooles Öko-Resort in Hout Bay bei Kapstadt.

Zwischen seinem Architekturbüro in Madrid und dem jüngst abgeschlossenen Projekt liegen für Raoul Skrein doch einige Kilometer. In Hout Bay, einem Ortsteil von Kapstadt in der gleichnamigen Bucht, geht demnächst das neue, von Skrein Studios geplante Öko-Resort in Betrieb: eine touristische Anlage mit 14 eingeschoßigen Einheiten auf einem Areal von 4000 Quadratmetern. Für den österreichischen Architekten, der meist in großen Wettbewerbsdimensionen (etwa für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel) entwirft und plant, war dieses übersichtliche Boutique-Resort dennoch eine Herausforderung. Allein schon deshalb, weil die ortsübliche Baupraxis meist anders aussieht.

Das Meer, die Hout Bay ist nicht weit. Henrique Wilding

Diese Anlage in Hout Bay jedoch sollte energieautark werden, grüne Technologie in Form von passiver Kühlung, Heizung und Lüftung nützen. In Summe so nachhaltig wie möglich in Errichtung und Betrieb. Das beginnt bei ökologischen Baustoffen und endet nicht erst etwa bei der Beschattung, Barrierefreiheit und schlicht-hochwertigen Ausstattung zwischen Pool, Schlafraum und gemeinschaftlicher Küche.