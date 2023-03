Der Pollen ist die Visitenkarte der Pflanze

Blütenstaub besteht aus vielen Pollenkörnern. Manche der widerstandsfähigen Transportformen der männlichen Keimzellen verwirren unser Immunsystem und lösen Allergien aus.

So etwa Birkenpollen (Mitte). Weiters sind hier die Pollenkörner folgender Pflanzen abgebildet: Weiße Sumpfwurz, Stiefmütterchen, Sonnentau (oben v. l.), Vergissmeinnicht und Efeu (Mitte v. l.) sowie Löwenzahn, Nachtkerze und Gänseblümchen (unten v. l.). Die Bilder stammen aus der weltweit umfangreichsten Pollendatenbank (paldat.org, Uni Wien). Die jüngste Publikation der Pollenforschungsgruppe um Fridgeir Grímsson stellt eine einfache Methode vor, mit der Pollen von fossilen Blumen gesammelt und bestimmt werden können (Review of Palaebotany and Palynology).