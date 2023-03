Grüne Premiere für Catherine von Wales

Prinzessin Catherine reiste heuer erstmals als neuer Oberst der irischen Garde zur Sankt-Patricks-Tag-Parade nach Aldershot.

Die 41-jährige Prinzessin Catherine von Wales besuchte heuer zum ersten Mal seit ihrer Ernennung zum Oberst der Irischen Garde die Sankt-Patricks-Tag Parade in Aldershot. Dabei wurde sie von ihrem Vorgänger und Ehemann Prinz William begleitet.

Dem Wetter hielt sie wacker stand. Trotz Wind und Regen zog Catherine ihren Auftritt in einem grünblauen Ensemble durch - und nicht in einer Uniform, wie im Vorfeld vermutet wurde. Sie kombinierte einen blaugrünen Mantel mit passenden Absätzen und einem flotten Hut. Die Modemacherin hinter dem Outfit stammt von der königlichen Design-Favoritin Catherine Walker. Vollendet wurde der Look mit einer Kleeblattbrosche von Cartier und einem üppigen grünen Blumenarrangement am Revers.

Während der Veranstaltung überreichte die Prinzessin die traditionellen Kleeblattzweige den Offizieren, Gardisten und dem Irischen Wolfshund Seamus, seinesgleichen Regimentsmaskottchen. In einer Rede richtete sie sich direkt an die Irish Guards: „Ich könnte wirklich nicht stolzer sein, heute hier vor Ihnen zu stehen. Es ist wirklich eine wahre Ehre, Ihr Colonel zu sein. Ich bin hier, um Ihnen zuzuhören und Sie bei allem, was Sie tun, zu unterstützen – das ist eine Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme.“