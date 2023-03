Besuch in ruhigeren Zeiten. Schon vor dem Ukraine-Krieg trafen sich die Machtpolitiker Xi und Putin mehrmals.

Staatschef Xi kommt nach Moskau zu Präsident Putin. Der saudisch-iranische Deal nährt Hoffnungen, China könnte im Ukraine-Krieg vermitteln. Doch es liefert Gewehre an Russland.

Wenn Xi Jinping am Montag in Moskau landet, wird der chinesische Parteivorsitzende mit Wladimir Putin ein rundes Jubiläum begehen: Zum 40. Mal nämlich treffen die seit Langem befreundeten Staatschefs aufeinander. Sie haben bereits gemeinsam Geburtstage gefeiert, Palatschinken gekocht und ausgelassen mit Wodka angestoßen. Diesmal jedoch wird der dreitägige chinesisch-russische Staatsbesuch im Ausland mit so viel Spannung verfolgt wie nie zuvor. Die Erwartungen liegen hoch, doch die Enttäuschung scheint programmiert.

Für Chinas Staatschef Xi Jinping ist es nicht nur die erste Auslandsreise in diesem Jahr, sondern auch das erste persönliche Gespräch mit Putin nach dessen Ukraine-Invasion. Und schon seit Beginn des Krieges hatten europäische Spitzenpolitiker immer wieder darauf gewartet, dass der 69-Jährige seinen beachtlichen Einfluss auf Putin für eine Friedensvermittlung nützen könnte.