Die Stadt erwacht: Frühling!

Hauptbild • Frühling in Wien • (c) APA, HELMUT FOHRINGER

Die ersten Pflanzen blühen, die Schanigärten werden aufgebaut, die Eisläden kehren aus der Winterpause zurück: Frühling in Wien.

Wien. Am Montag beginnt aus astronomischer Sicht der Frühling, in der Natur hat er längst begonnen: Wegen des milden Winters blühen die Frühlingspflanzen heuer um ein bis zwei Wochen früher als im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte, wie es von GeoSphere Austria heißt. Auch Wien hat sich schon in den Frühlingsmodus begeben: Man kann wieder Eis essen, im Schanigarten sitzen, und auch die Ausflugsziele sind aus dem Winterschlaf erwacht.

Pflanzenmärkte