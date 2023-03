Push für Chat-GPT-Rivalen

Für den chinesischen Konzern Baidu geht es trotz verpatzter KI-Präsentation bergauf.

Peking. Positive Rückmeldungen von Testern der neuen künstlichen Intelligenz (KI) von Baidu bescherten den Aktien des chinesischen Konzerns den größten Tagesgewinn seit einem Jahr. Die Wertpapiere des Suchmaschinenbetreibers stiegen am Freitag in Hongkong zeitweise um knapp 17 Prozent. Noch am Vortag war die Aktie um mehr als sechs Prozent abgerutscht. Grund dafür war die Enttäuschung über die Präsentation des Chat-GPT-Rivalen „Ernie“. Teilnehmer der Veranstaltung und Analysten hatten kritisiert, dass Baidu nur vorproduzierte Videos vorgeführt und auf eine Live-Interaktion verzichtet habe. Inzwischen veröffentlichten einige der ausgewählten Testnutzer Livestreams oder Erfahrungsberichte mit „Ernie“. So stellten sie der chinesischen KI dieselben Fragen wie Microsofts Suchmaschine Bing AI, die die Technologie von Chat GPT nutzt.

„Ernie“ habe zwar einen erkennbaren Rückstand zu Bing, dieser sei aber nicht wahnsinnig groß, hieß es beispielsweise von einem bekannten Technologie-Blogger. Bei manchen Fragen habe sich „Ernie“ sogar besser geschlagen als Bing.

Seit der Veröffentlichung von Chat GPT gewinnen KI-Dialogsysteme weiter an Relevanz. Neben Baidu haben zahlreiche weitere Konzerne wie Google ihre eigenen Versionen dieser Technologie vorgestellt oder angekündigt. Von sogenannter generativer KI, die menschliche Interaktion simuliert oder anhand weniger Stichworte Texte oder Bilder erstellen kann, erhoffen sie sich zusätzliche Gewinne.

(Reuters)