Trump soll Geschenke im Wert von 250.000 Dollar nicht gemeldet haben

(c) APA (HELMUT FOHRINGER)

Sebastian Kurz traf Donald Trump im Februar 2019 (c) APA (HELMUT FOHRINGER)

Mehr als 100 Geschenke hat Donald Trump nicht angegeben, darunter auch einen Teddy, den er vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz bekam.

Goldene Golfschläger aus Japan, Schwerter und Dolche aus Saudi-Arabien, ein überlebensgroßes Porträt aus El Salvador und ein Teddy aus Wien: Ex-US-Präsident Donald Trump soll in seiner Amtszeit Geschenke von ausländischen Regierungen im Wert von mehr als 250.000 Dollar nicht ordnungsgemäß angegeben haben. In einem Freitag von den Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichten Bericht ist von mehr als 100 Geschenken an Trump und seine Familie während seiner Zeit im Weißen Haus die Rede.

Der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss der Kongresskammer, Jamie Raskin, warf der früheren Trump-Regierung eine "schamlose Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und eine systematische falsche Handhabung von großen Geschenken von ausländischen Regierungen" vor. Es stelle sich die Frage, ob die Geschenke dazu gedient hätten, die Außenpolitik des Republikaners zu beeinflussen.

Einige Geschenke fehlen

Einige der Geschenke würden bis heute fehlen, erklärte Raskin. Darunter sei ein überlebensgroßes Porträt von Donald Trump, ein Geschenk des Präsidenten von El Salvador aus dem Jahr 2020.

Der vorläufige Bericht mit dem Titel "Saudiarabische Schwerter, indische Juwelen und ein überlebensgroßes salvadorianisches Porträt von Donald Trump: Das Versagen der Trump-Regierung beim Offenlegen großer Geschenke aus dem Ausland" führt zahlreiche Präsente unter anderem aus China, Indien, Israel, Japan, Österreich, Saudi-Arabien, Usbekistan und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

Ein Teddybär von Kurz im Wert von 1200 Dollar

Die Geschenke gingen unter anderem an Trump, seine Ehefrau Melania, Trumps Tochter Ivanka, deren Ehemann Jared Kushner - während Trumps Zeit im Weißen Haus von 2017 bis 2021 ein wichtiger Präsidentenberater - und Trumps jüngsten Sohn Barron.

Mit 24.000 Dollar besonders wertvoll war ein Dolch, den der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman 2019 Jared Kushner schenkte. 1200 Dollar kostete laut dem Bericht ein Teddybär der Marke Steiff, den der damalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz ebenfalls 2019 Ivanka Trump schenkte.

(APA/dpa)