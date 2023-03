Wer finanziert Doskozils Wahlkampftour?

(c) APA/TOBIAS STEINMAURER

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (c) APA/TOBIAS STEINMAURER

Die burgenländische ÖVP stößt sich an der vermutlich nahenden SPÖ-internen Wahlkampftour von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Die ÖVP Burgenland kritisiert die zu erwartende SPÖ-interne Wahlkampftour von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas will von ihm etwa Auskunft über die Finanzierung sowie die Rolle der landeseigenen Kommunikation Burgenland und des Landeshauptmann-Büros. Laut den Sozialdemokraten werden "keine Steuermittel verwendet".

"Wer finanziert die persönliche Wahlkampftour zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden?", meinte Fazekas. Auch stelle sich die Frage, wie Doskozil eine Abgrenzung zwischen "Wahlkampf, Partei, burgenländischen Steuerzahlern und etwaigen Sponsoren" gewährleistet. "Dieser interne SPÖ-Machtkampf darf nicht auf Kosten der burgenländischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geführt werden", betonte der Parteimanager.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst konterte in einer schriftlichen Stellungnahme. "Die ÖVP Burgenland entlarvt sich einmal mehr mit ihren Aussagen, denn sie zeigen, wie sie denkt. Nachdem aber die burgenländische SPÖ und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nicht so denken wie die ÖVP Burgenland à la Kurz, handeln sie auch nicht so." Die Burgenländer könnten "beruhigt sein, dass dafür keine Steuermittel verwendet werden".

(APA)