91-Jährige in Wien-Döbling niedergestoßen und ausgeraubt

Die Pensionistin wurde bei ihrem Haus von einem Mann um Geld gebeten, was sie zurückwies. Er stieß sie zu Boden und flüchtete mit ihrer Geldbörse.

Eine 91-jährige Frau ist am Freitagabend in Wien-Döbling auf dem Heimweg niedergestoßen und ausgeraubt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde die Pensionistin kurz vor 20.30 Uhr in der Cottagegasse bei ihrem Wohnhaus von einem jüngeren Mann um Geld gebeten, was sie zurückwies. Sie stellte ihren Rollator vor dem Wohnhaus ab, als sie der Mann von hinten niederstieß und das Gepäckfach des Rollators durchsuchte. Mit der Geldbörse der Frau flüchtete er.

Zeugen hörten die Hilferufe der Frau und riefen die Polizei. Die 91-Jährige wurde leicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte sie notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Außenstelle West des Landeskriminalamtes Wien übernahm die Ermittlungen.

(APA)