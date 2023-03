Handwerker der Exzellenz: Thomas Dorfer im Landhaus Bacher

Drucken

Hauptbild • Thomas Dorfer und Susanne Bacher-Dorfer • Jana Madzigon

Im Landhaus Bacher arbeitet Thomas Dorfer an seiner persönlichen Interpretation österreichisch-französischer Klassik. Er trat vor zehn Jahren in die Fußstapfen der großen Lisl Wagner-Bacher, um sie voll auszufüllen.

Ich hatte Glück, ich habe immer bei tollen Küchenchefs arbeiten dürfen“, sagt Thomas Dorfer und fügt hinzu: „Ich wusste, was ich will und wann die richtige Zeit dafür war. Einen Posten als Sous-Chef in einem guten Restaurant schlug ich aus, um in einem besseren Restaurant noch mal ganz von vorn anzufangen.“



Schließlich war Dorfer bereit dafür, einen der begehrtesten Jobs in Österreichs Gastronomie zu übernehmen, Sous-Chef und bald gleichberechtigter Küchenchef im Landhaus Bacher, einem der berühmtesten Spitzenrestaurants Österreichs, dessen Name weit über die Grenzen bekannt ist und dessen Erfolgsstory bereits in den sehr frühen 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts begann. Lisl Wagner-Bacher war bereits eine Ikone der österreichischen Spitzengastronomie, als es diese Serie noch nicht gab. Vor zehn Jahren übergab sie das Küchenzepter – oder sagt man Kochlöffel? – an ihren Schwiegersohn Thomas Dorfer, der schon damals stilbildend die Küche des Landhaus Bacher mitbestimmte.