Unter 20 Euro im Sette

Wien ist nicht gerade arm an guter Pizza. Dass immer noch etwas geht, beweist das Sette mit fantastischer römischer Pizza – auf die sogar Mayonnaise passt.

Wenn ein Italiener nach dem anderen eine Pizzeria betritt, kann das nur ein gutes Zeichen sein. Wien ist immerhin nicht gerade arm an guten Pizzalokalen. Wobei: Die allermeisten orientieren sich dabei an Neapel, das neue Restaurant Sette in der Schottenfeldgasse nicht: Hier gibt es römische Pizza. Der offensichtlichste Unterschied: Sie ist rechteckig. Und der Teig, der Neapelliebhabern auf den ersten Blick etwas gar hoch erscheint, ist knusprig und zugleich luftig-leicht und wolkig-weich: einfach großartig.



Doch von vorn: Eine Handvoll Römer um den Architekten Alessandro Scendoni ist hier zugange: Der hat die Location in ein elegant-urbanes Lokal verwandelt, die halboffene Küche erlaubt einen Blick auf den Ofen, aus dem laufend Bleche voller Pizza geschupft werden: Nach drei Tagen Gehzeit wird der Teig hier zwei Mal fünf Minuten gebacken, in aller Regel kommt der Belag erst danach. Sieben Varianten gibt es, von klassischer Margherita (12,80 Euro) über Amatriciana mit krossem Guanciale (15,80 Euro) bis zur Signature-Pizza Sette (16,80 Euro): Tomatensauce, Basilikum-Pesto, Büffelmozzarella – und Mayonnaise. Das funktioniert sogar überraschend gut und gibt dem Ganzen extra Cremigkeit – ein bisschen weniger Mayonnaise hätte es auch getan, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Wegen der Leichtigkeit des römischen Bodens (der übrigens aus vier verschiedenen Mehlen gemacht ist) geht sich auch problemlos ein Dessert aus – zum Beispiel Bon Bon al Cocco, ein bisschen wie weiche Raffaello, ganz dezent gesüßt: fein (6,20 Euro). Sogar, wenn man der Empfehlung des Hauses gefolgt ist und vor einer (geteilten) Pizza ein paar Vorspeisen geordert hat.



Der Maritozzo – ein weiches Milchbrötchen mit Käsecreme (6,80 Euro) – ist zwar eher schräg, der Padellino mit Melanzanicreme und frittierten Melanzani dafür köstlich, auf keinen Fall verpassen sollte man die Suppli: paniertes Risotto mit Mozzarellakern. Allein dafür sollte man hingehen. Und für die Pizza natürlich auch.



Sette, Schottenfeldgasse 7, 1070 Wien, Di-Do 11.30–14.30 und 18.00–23, Fr-Sa 11.30–14.30 und 18–0.30 Uhr, www.settewien.at

