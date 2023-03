Ex-Neos-Chef Strolz gibt jodelnde Kostprobe von neuem Musikprojekt

In einem Video auf Twitter sieht man den Neos-Gründer zu elektronischer Musik jodeln. „Wir arbeiten daran, Jodeln auf ein neues Level zu bringen“, schreibt er.

Nach seiner Ankündigung eines musikalischen Projekts im Jänner hat Neos-Gründer Matthias Strolz am Samstag via Twitter eine Kostprobe davon veröffentlicht. Das Kurzvideo zeigt den Ex-Neos-Chef bei Studioaufnahmen, wie er zu elektronischen Klängen jodelt. "Wir arbeiten daran, Jodeln auf ein neues Level zu bringen", schreibt Strolz dazu.

Zuvor hatte er sich im Jänner mit einer launigen Botschaft vorgeblich aus dem indischen Goa gemeldet und ein musikalisches Projekt angekündigt. Der "kreative Ausbruch" soll in einer Tour im Spätherbst gipfeln, versprach der Ex-Politiker. Worum es sich dabei genau handeln könnte, verriet er nicht - nur soviel: Die meisten Lieder seien auf Englisch. Sein Versprechen damals: "We're gonna have a universal message there."

