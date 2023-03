Österreichs Böden lechzen nach Regen

Eine Umstellung auf weniger wasserintensive Nutzpflanzen in der Landwirtschaft könne im Kampf gegen die Trockenheit helfen, meint der Ökologe Bernhard Kohler.

Auch hierzulande macht sich die Trockenheit bemerkbar. Was kommt in diesem Jahr auf uns zu?

Dass in einem von Flüssen und Gletschern geprägten Land wie Österreich Wasser zu einem knappen Gut werden kann, wurde bis vor Kurzem noch angezweifelt. Wie sich die Niederschläge dieses Jahr weiterentwickeln werden, ist unmöglich vorauszusagen, meint der Agrarmeteorologe Josef Eitzinger von der Universität für Bodenkultur in Wien. Klar ist nur: Mit dem Grundwasser wird es zunehmend eng.

Besonders stark betroffen ist der gesamte Nord-Osten des Landes, etwa das Wald- und Weinviertel leiden unter fehlendem Grundwasser. Der wenige Niederschlag der vergangenen Wochen wirkt sich auf den Wasserstand in den Flüssen und in weiterer Folge auf den Grundwasserspiegel aus. Im nördlichen Burgenland herrschen bereits Tiefstände. In der Region Neusiedlersee wird besonders ersichtlich, wie knapp das Wasser ist, die Trockenheit sorgt auch vermehrt für Schilfbrände.