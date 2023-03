Das Auktionshaus Sotheby's hat die Entwicklungen des oberen Preissegments am Kunstmarkt analysiert. Asiaten und junge Käufer sind im Kommen.

Peak Performance“ ist der Titel des ersten „Insight Reports“, den Sotheby's mit dem Kunst-Researchunternehmen Art Tactic erstellt hat, basierend auf Daten der drei führenden Häuser Sotheby's, Christie's und Phillips. Analysiert wurde das obere Ende des Marktes, also Kunst, die um mehr als eine Million Dollar verkauft wurde. Die Sparte umfasst nur vier Prozent des Volumens, hat aber wertmäßig einen Anteil von 74 Prozent der Gesamtverkäufe. Die Analyse umfasste impressionistische, moderne und zeitgenössische Kunst sowie Alte Meister im Zeitraum zwischen 2018 und 2022.

Der erste Bericht fällt mit der Pandemie und der Ukraine-Krise in eine Periode globaler Unsicherheit. Entsprechend ist es spannend zu sehen, dass sich gerade die obere Preisklasse als resilient erweist. So haben sich die Verkäufe nach einem Einbruch im Jahr 2020 schnell erholt und sind zwischen 2018 und 2022 um 9,5 Prozent von 7,4 auf 8,2 Milliarden Dollar gestiegen. Bei Werken im Wert von über 20 Millionen Dollar war der Anstieg mit einem Plus von 38 Prozent noch signifikanter.



Auch Künstler werden jünger. Interessant ist die geografische Verschiebung am Markt: Immer mehr Sammler kommen aus Asien. Inzwischen stellen sie im oberen Marktsegment 32 Prozent der Bieter.