Die Drehscheibe für die Waffenhilfe an die Ukraine

Trotz Bedenken in der Bevölkerung und historischen Altlasten setzt Warschau alles daran, Kiew zu unterstützen. Polen zeigt große Solidarität mit dem Nachbarland, sieht die Hilfe für die Ukraine aber auch als Chance für mehr Einfluss.

Maria (19), Wladislaw (29) und Nikolai (52) machen in Polen dieser Tage Schlagzeilen. Die drei Belarussen sollen laut der amtlichen Minsker Nachrichtenagentur Belta in Polen wegen Spionage zugunsten Russlands festgenommen worden sein. Sie hatten offenbar in Südostpolen zusammen mit sechs Komplizen aus der Ukraine heimlich Kameras an Bahnlinien installiert, um humanitäre und insbesondere Waffentransporte in die Ukraine zu filmen. Die Filmaufnahmen sollen mit GPS-Sendern an Server in Russland übermittelt worden sein. Bezahlt worden ist die Spionagegruppe von der Russischen Föderation, hieß es in Polen.

Man könne leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel sagen. „Wir schließen weitere Festnahmen nicht aus“, sagte Polens Innenminister und Geheimdienst-Koordinator Mariusz Kamiński. Weder Polen noch Russen sollen der Gruppe angehört haben, Letztere wären zu schnell aufgeflogen, spekulierten polnische Medien.