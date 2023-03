Debatten mit der „Presse“ zu Klima, Wohnen

Rechtspanorama heute an der WU, nächste Woche am Juridicum.

Wien. „Wie störend dürfen Klimaproteste sein?“ Um diese Frage kreist das von der Wirtschaftsuniversität Wien zusammen mit der „Presse“ veranstaltete „Rechtspanorama an der WU“. Es diskutieren Philosophin Angela Kallhoff (Uni Wien), die Professorin für Europarecht Katharina Pabel sowie die Professoren für Straf- bzw. Zivilrecht Robert Kert und Stefan Perner (alle WU) und die Umweltaktivistin Lena Schilling. Aus Platzgründen sind für das Publikum leider keine weiteren Anmeldungen mehr möglich.



Sehr wohl können sich Interessierte noch zum „Rechtspanorama am Juridicum“ am 27. März ab 18 Uhr anmelden (auf diepresse.com/juridicum): Über „Wohnen als Luxus?“ diskutieren FMA-Vorstand Helmut Ettl, Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, Helmut Ofner, Professor für Zivilrecht an der Uni Wien, Louis Obrowsky, Präsident des Verbands der Institutionellen Immobilieninvestoren, Wolfgang Schwarzbauer vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria und Alexander Stegbauer, Leiter Raiffeisen Wien – Meine Stadtbank. (red.)