Ski-Weltcup: Der Blick hinter die Kristallkugeln

Die alpine Hundertsteljagd verabschiedet sich in die Sommerpause. Wer waren die Besten dieses Winters und warum? Die Kugelgewinner, ihre Erfolgsrezepte und ihre künftigen Herausforderer im Überblick.

Soldeu. Mit einem Slalom-Showdown ging der Ski-Winter 2022/23 zu Ende. Ein finaler Blick auf die Stars, ihre Erfolgsrezepte – und ob ihnen diese auch in Zukunft noch Siege bescheren werden.

Gesamtweltcup

Dass nach Marcel Hirschers Abgang so schnell wieder jemand so dominant sein wird, hatte sich nicht abgezeichnet. Marco Odermatt aber entwickelte sich in Windeseile von einem pfeilschnellen Riesentorläufer zum Maß der Dinge in drei Disziplinen, mit nur 25 Jahren schaffte er nun eine völlig ungefährdete Titelverteidigung im Gesamtweltcup und knackte Hermann Maiers Punkterekord von 1999/2000 (exakt 2000 Zähler), an den nicht einmal Hirscher herangekommen war (2042 Zähler). Der Mann aus Nidwalden ist somit auch Sinnbild des Aufstiegs der Schweiz zur Skination Nummer eins und hat wohl gerade eine Ära der Dominanz begründet. Um Odermatt gefährlich zu werden, braucht es einen Sieganwärter in drei Disziplinen und ein solcher ist nicht in Sicht. Allerdings auf bestem Weg dazu: Österreichs Parade-Allrounder Marco Schwarz.