Die Ankündigung einer Verhaftung dient dazu, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Fans aufzuwiegeln.

Wien/Washington. „Ich bin zurück!“ In der Manier Arnold Schwarzeneggers kündigte Donald Trump nach seiner zweijährigen Sperre in den sozialen Medien jüngst seine Rückkehr zu Facebook an. Und wie er zurück war: Zur Überraschung aller postete der Ex-Präsident kurz darauf am Samstag – nicht auf Facebook, sondern auf seinem eigenen „Truth Social“-Kanal – in Balkenlettern, dass seine Verhaftung bevorstehe.



Und das am Dienstag, wie er unter Berufung auf eine undichte Stelle in der New Yorker Staatsanwaltschaft schrieb. Dafür fehlt indes bisher jedes Indiz – außer dass Staatsanwalt Alvin Bragg in der Causa einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an Pornostar Stormy Daniels alias Stephanie Clifford am Montag Anklage erheben und eine Vorladung Trumps erzwingen könnte.