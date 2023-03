Proteste in Frankreich: "Die Demokratie geht auf die Straße"

Das Durchpeitschen der Rentenreform in der Nationalversammlung hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Widerstand gegen die Reform droht außer Kontrolle zu geraten. Am Montag stimmt die Parlamentskammer über zwei Misstrauensanträge ab.

Paris. Manches erinnert an die Proteste der Gelbwesten-Bewegung vor vier Jahren: Kundgebungen, meist ohne Bewilligung und ohne Aufruf durch Gewerkschaften oder Parteien, überall im Land. An manchen Orten wurden am Wochenende in Frankreich Straßen barrikadiert oder Kreisel besetzt. Die gelben Warnwesten dominierten dann auch neben den roten Westen der CGT-Gewerkschaft.



Eine neue Welle der Entrüstung über die Regierung geht seit Donnerstag durchs Land. Da in der Hauptstadt ein massives Polizeiaufgebot jede Kundgebung im Zentrum verhindern wollte, fand am Samstagabend im Süden von Paris, ausgehend vom Place d‘Italie, eine Demonstration statt, in deren Verlauf Müllcontainer und Baumaterial in Brand gesteckt wurden.