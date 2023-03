Drastische Warnung vor Bürgerkrieg

In Israel erfasst der Protest zunehmend die Militär-Elite.

Jerusalem. Rund eine Viertelmillion Menschen haben in Israel am Wochenende gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung protestiert. Im Zentrum Tel Avivs versammelten sich Demonstranten den elften Samstagabend in Folge mit israelischen Flaggen und Schildern, worauf Slogans prangten wie „Nein zur Diktatur“ oder „Israel ist noch nicht Iran“. Dabei kam es zu Festnahmen und gewaltsamen Übergriffen von Befürwortern der Reform auf Demonstranten.



Premier Benjamin Netanjahu bekräftigte, man werde keine Anarchie tolerieren und auch keine Gewalt zulassen. Oppositionsführer Yair Lapid schrieb auf Twitter, er verurteile die „extreme Zunahme der Gewalt“. Sie werde die Demonstranten allerdings nicht zum Schweigen bringen.

„Volk bricht auseinander“

Eran Schwartz, einer der Organisatoren der Proteste, warnte vor Blutvergießen. Er warf Regierungsvertretern vor, mit gezielter Hetze die Gewalt gegen Demonstranten zu schüren. Netanyahus Sohn Yair hatte die Teilnehmer der Proteste mit Braunhemden verglichen. Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz warnte in einem TV-Interview: „Wir gleiten leider immer mehr in Richtung eines Bürgerkriegs ab. Wir sehen die Gewalt auf der Straße, und sie kann weiter eskalieren.“ Netanyahu erkenne nicht, „wie unser Volk vor unseren Augen auseinanderbricht“.



Nadav Argaman, Ex-Chef des Inlandsgeheimdienstes, wandte sich vehement gegen die Reform. Der Regierungschef habe alle Hemmungen verloren: „Er rast auf den Abgrund zu.“ Der frühere Chef der Israelischen Atomenergiekommission, Zeev Snir, warnte in einem Brief an Netanjahu, die Reform gefährde Israels Existenz. Auch in der Armee wächst der Widerstand. Hunderte Eliteoffiziere aus der Militärreserve erschienen am Sonntag nicht zum Dienst. (DPA)