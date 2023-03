Wiener Derby: Durchatmen am Verteilerkreis

Austrias Freudenfeier vor ausverkauften Rängen: 2:0-Sieg im Derby und Einzug in die Meistergruppe.

Austrias Freudenfeier vor ausverkauften Rängen: 2:0-Sieg im Derby und Einzug in die Meistergruppe. APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Austria gewann das 338. Wiener Derby mit 2:0 und schaffte den Einzug in die Meistergruppe, Rapid gelang auffallend wenig und bleibt seit 2019 weiter ohne Sieg gegen den Erzrivalen.

Derbys bleiben eine Angelegenheit der Austria. Die Violetten gewannen am Sonntag den 338. Vergleich klar mit 2:0, die Tore schossen Tabaković (40.) und Leidner (54.). Das genügte, um eine überaus verhaltene bis stoisch wirkende Rapid-Mannschaft zu besiegen. Damit hat Austria in der 22. und finalen Runde des Grunddurchganges nach Salzburg, Sturm Graz, Lask, Rapid und mit Klagenfurt den Einzug in die Top 6, die Meistergruppe, geschafft. Rapid wartet weiter auf den ersten Sieg gegen FAK seit – September 2019.

Im „Unteren Playoff“, Pardon: in der Qualifikationsgruppe, müssen WSG Tirol, WAC, Lustenau, Altach, Hartberg und Ried Auslangen wie Absteiger finden.