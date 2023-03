Alcaraz gewinnt in Indian Wells und ist wieder Nummer eins

So sehen Gewinner aus: Carlos Alcaraz ist wieder Nummer eins der Tenniswelt. (c) AFP

Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz löst nach seinen glatten Finalsieg gegen die Russen Daniil Medwedew den Serben Novak Djokovic als Nummer eins der Weltrangliste ab.

Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der 19 Jahre alte Spanier gewann im Finale am Sonntag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen Daniil Medwedew aus Russland und löst in der ab Montag gültigen Weltrangliste Novak Djokovic an der Spitze ab.

Der Serbe war bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier im Süden Kaliforniens nicht angetreten, weil er wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in die USA einreisen durfte.

Für Alcaraz ist es nach den Veranstaltungen in Miami und Madrid das dritte Masters-Turnier seiner Karriere, das er für sich entscheiden konnte. Gegen Medwedew, der sich im Achtelfinale gegen Olympiasieger Alexander Zverev durchgesetzt hatte, verwandelte er den zweiten Matchball nach rund 70 Minuten. Alcaraz war im vergangenen Jahr bereits die Nummer eins der Welt und damals der jüngste Profi an der Spitze.

Bei Damen siegt Jelena Rybakina

Die Kasachin Jelena Rybakina hat mit einem 7:6(11),6:4-Finalsieg über Aryna Sabalenka in Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Tennisturnier gewonnen. Die 23-jährige Rybakina hatte im Jänner sowohl in Adelaide als auch bei den Australian Open in Melbourne Finalspiele gegen die Belarussin noch knapp verloren.

Im fünften Anlauf gewann Rybakina erstmals gegen Sabalenka, weil sie im ersten Satz einen Break-Rückstand aufholte und im Tiebreak über 24 Punkte zwei Satzbälle abwehrte. Im Halbfinale hatte Rybakina die Weltranglistenerste Iga Swiatek in nur 76 Minuten 6:2,6:2 bezwungen.

Jelena Rybakina (Mitte) jubelt über ihren Sieg (rechts die besiegte Sabalenka). (c) AFP

(APA/dpa)